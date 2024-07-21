Sapkınlar çocukların peşine düştü! Depremzedeye LGBT kancası

Meclis Çocuk Hakları Komisyonu, asrın felaketinin yaşandığı şehirlerde yaptığı incelemelerde terör örgütü PKK ve sapkın LGBT’lerin çocuklar ile gençleri istismar etmeye yönelik çalışmalar içinde olduğunu belirledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, terör örgütü PKK ve sapkın LGBT’lilerin deprem bölgesinde çocuklarla gençleri suistimal etme çabasında olduğunu söyledi. Katırcıoğlu, komisyonun “6 Şubat 2023 Tarihli Depremlerden Etkilenen Çocukların Durumu ve Çocuklara Yönelik Yürütülen Çalışmaların Değerlendirilmesi” raporu hakkında bilgi verirken, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep Nurdağı ve Hatay İskenderun Malatya, Elâzığ ve Diyarbakır’da incelemeler yaptıklarını belirterek muhalefetvekillerinin de önemli bir şerhleri olmadığını söyledi. “Sivil toplum örgütü görünümü altında olan bazı illegal yapıların bu kaos ortamındaki yaralı çocuklarımıza, gençlerimize yönelik bazı girişimlerinin olduğunu fark ettik” diyen Katırcıoğlu şunları söyledi: Bunu da zaten hem sahada gördük hem de bize valiliklerin verdiği bilgilerde de vardı. İki türlü olmuş, gerçekten bilinen, akredite olmuş, tanımış, sivil toplum örgütlerinin içine gönüllü olarak sızan PKK terör örgütü ve LGBT gibi kötücül unsurları savunan ve gönüllü adı altında giren kişilerle birlikte oradaki çocuklara ve gençlere yönelik o ortamı suistimal etmeye, istismar etmeye yönelik girişimlerin olduğunu gördük. Aynı zamanda çocuk LGBT’sini savunan, bunun için mücadele verdiğini açık beyan eden sivil toplum örgütlerinin de orada çalışmak istediğini, çocuklarımıza yönelik programlar yapmak istediğini bize söylemişlerdi.

LGBT DERNEKLERİNİ DEM PARTİ SAVUNUYOR

DEM Parti’nin LGBT derneklerini savunduğunu ve derneklerin faaliyet göstermesine izin verilmediğine dair şikâyette bulunduğunu anlatan Katırcıoğlu “Biz de sorduk hangi STK’ler olduğunu. İlki Roza, bebek katilinin serbest kalmasını savunan LGBT akımını destekleyen bir sivil toplum örgütü. Böyle bir sivil toplum örgütünün çocuklara yönelik orada olmasının büyük bir tehlike ve tehdit olduğunu ifade ettik. Diğeri de Rengarenk Umutlar Derneği. Direkt sayfasında zaten açık var. Tabii İçişleri Bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Bu sivil toplum örgütleri için gerekli süreçleri, hukuki süreçleri başlattı. Şimdi bu yapılar tabii nerede bir kaos var, nerede bir kargaşa var, bu yapılar bu alanları suistimal etmek istiyor, biliyoruz. Bu anlamda da devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, valiliklerimiz çok ciddi tedbirler alıyor.” diye konuştu. Katırcıoğlu, bazı çok küçük sivil toplum örgütlerinin de kendilerini büyük işler yapmış gibi gösterip reklam yaptıklarını söyledi.