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Sarıyer'de bıçaklı saldırgan yabancı uyrukluları tehdit etti! Tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Sarıyer, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sarıyer'de alkollü şahıs, elindeki bıçakla bir kafede oturan yabancı uyrukluları tehdit etti. Kısa sürede gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'ne saat 02.00 sıralarında M.İ.(43) isimli şahıs bir sitenin önündeki kafede oturan yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip küfür ve hakaretlerde bulundu.

AKILALMAZ SÖZLER SÖYLEDİ

"Delikanlınız gelsin ben Türküm Türküm, benim ülkem burası" diye bağıran saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. 

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Evinde gözaltına alınan M.İ.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 02.07.2024 tarihi saat 02.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan bir site önünde gerçekleşen bıçaklı tehdit olayı ile ilgili olarak; Hızlıca olay yerine intikal edilmiş, yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinde bulunan diğer şahıslara yönelik bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlenmiştir. Şüphelinin tespit ve teminine yönelik çalışmada M.İ.(43) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, belirlenen ikamet adresinde yakalanmış, şüphelinin alkol etkisinde olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli M.İ. kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 02.07.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir."

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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