Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.
9 aylık aranın ardından gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türk savunma sanayiinin geldiği seviye ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı yapıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru