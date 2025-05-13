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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. 

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. 

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - 1. Resim

9 aylık aranın ardından gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türk savunma sanayiinin geldiği seviye ve kritik projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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