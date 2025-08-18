Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Scootera koltuk monte edip, köpekleri ile yolculuk yaptı! Renkli görüntüler kamerada

Scootera koltuk monte edip, köpekleri ile yolculuk yaptı! Renkli görüntüler kamerada

Muğla'da yaşayan Oğuzhan Bostan, Elektrikli Scooter üzerine koltuk monte edip köpekleriyle trafiğe kapalı alanda yolculuk yaptı. Gencin köpekleri ile koltuk üzerindeki yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.

Muğla'da geçtiğimiz yıl koltuk monte ettiği Scooterla kara yolunda ceza alan Oğuzhan Bostan (28), bu kez elektrikli Scooter üzerine çift kişilik koltuk monte ederek köpekleriyle birlikte yolculuk yaptı.

Bostan, yolculuk sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Daha önce trafik cezası yiyen Bostan paylaşımında, "Trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Ehliyeti almama son 9 ay" ifadelerini kullandı.

