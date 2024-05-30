Şehirler farklı ama vahşet aynı! 1 haftanın dehşet bilançosu...

İstanbul'dan İzmir'e, Denizli'den Bursa'ya, Mersin'den Ankara'ya farklı şehirlerden farklı vahşet haberleri geldi. 6 kentte 17 kişi canice öldürüldü.

Türkiye, bu hafta farklı şehirlerden gelen vahşet haberleriyle sarsıldı. İşte bu haftanın okuyanları dehşete düşüren haberleri...

BEYOĞLU: ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Beyoğlu Hasköy’de saat 08.30 sıralarında meydana gören olayda Özgür Kemal Akdemir (31), sabah saatlerinde tartıştığı eski sevgilisi Başak Tekin’i sokak ortasında başına tek el ateş ederek öldürdü, kendisini de başından vurması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşetin yeni detayları ortaya çıktı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi. Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in, dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

'NİŞAN' DETAYI

Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin’in adresine giden Akdemir’in işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın sokak ortasında çıkan kavgada onu başından vurduğu ve kendi başına da bir el sıktığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Özgür Kemal Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İZMİR: ANNE-BABASINI VURUP ARDINDAN KENDİ KAFASINA SIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, tartıştığı anne ve babasını tabancayla vurup sonra aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Meydana gelen korkunç olayda anne ve baba hayatını kaybederken, katil oğul ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kamil Yılmaz, annesi ve babasına ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken Kamil Yılmaz, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti.

13 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Silah seslerini duyan ve evde bulunan ailenin küçük kız çocuğu A.D.Y. (13), odaya girdiğinde annesi, babası ve ağabeyini kanlar içerisinde yerde gördü. Hayatının şokunu yaşayan çocuk durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz ve baba Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kamil Yılmaz ise, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve babanın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hastanede tedavisi süren Kamil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ailesi yok olan kız çocuğu A.D.Y. ise polis ekipleri tarafından dayısına teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FATİH: EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Fatih Yedikule Mahallesi'nde iddiaya göre D.U., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua’nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri D.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

DENİZLİ: EVLAT PUSUSU ANNE-BABANIN CANINI ALDI

Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek üzereyken oğulları tarafından kurulan pusunun detayları ortaya çıktı.

Sepetli motosikletleriyle seyir halinde olan çifte av tüfeğiyle 1 el ateş edilmesi sonucu, motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı’ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı’nın omurga kemiğini parçaladı.

Belinden giren kurşunun iç organlarını parçaladığı Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay sonrası cinayet ihbarını yapan çiftin 23 yaşındaki oğulları Hakan Akdağlı, çelişkili ifadeler verse de suçunu itiraf etmek zorunda kaldı. İfadesinde "Babam, bana eziyet edip dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİSİNİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Anne Cennet Akdağlı'nın cenazesi Kargılık Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, entübe edilen baba Yaşar Akdağlı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kendisine şiddet uyguladıklarını iddia ettiği anne babasına pusu kuran ve ihbarda bulunarak suçunu örtbas etmeye çalışan Hakan Akdağlı’nın hem annesini hem de babasını öldürmeyi planladığı ancak açılan ilk ateş sonrası boş kartuşun namluda sıkışması sonucu tüfeği ikinci kez dolduramadığı öğrenildi. Bu sayede hayatta kalan babanın ilk olarak kendisini öldürmeye çalışan oğlunu arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE: EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede iddiaya göre evli çift Şinasi Çiçek (46) ile Ayşe Çiçek'in (47) komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek’in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Öte yandan olay yerine gelen çiftin aileleri arasında arbede yaşandı. Polis tarafından taraflar yatıştırılırken, ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

MERSİN: 'ANNENİ NEDEN DÖVÜYORSUN?' DİYEN DEDESİNİ DARP ETTİ

Mersin’in Akdeniz ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hülya Bağlamacı, 3 çocuk babası Yusuf Bağlamacı ile 15 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten de 3 çocukları dünyaya gelirken, Yusuf Bağlamacı 3 sene önce cezaevine girdi. Bunun üzerine Hülya Bağlamacı, 3 evladıyla kayınbabası 75 yaşındaki Halil Toka’nın yanında yaşamaya başladı.

Babasının cezaevine girmesini fırsat bilen A.B. (20), iddiaya göre üvey annesinden sürekli uyuşturucu için para istemeye başladı. Kadın ise elinde avucundaki bütün parayı üvey oğluna verdi.

Ancak geçtiğimiz ay Hülya Bağlamacı’nın kayınbabasıyla birlikte kaldığı ev elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Birkaç gün sonra eve gelen A.B., yine üvey annesinden para istedi ancak para alamayınca kadını dövmeye başladı. Bu sırada dede Halil Toka, "Oğlum anneni niye dövüyorsun" diye tepki gösterince A.B. dedesini dövmeye başladı. Torununun attığı yumrukla yere düşen dedenin kafası darbe aldı ve hastaneye kaldırıldı. Burada kafasına 4 dikiş atılan Toka, geri eve döndüğünde ise minibüsünün camlarının kırıldığını gördü.

ADANA'YA KAÇTILAR

Torununun kendilerine daha fazla saldırmasından korkan Halil Toka, gelini Hülya Bağlamacı ve 2 küçük torununu alıp Adana’ya geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde boş bir araziye minibüsünü koyan dede ve gelinleri burada yaşamaya başladı.

BURSA: 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. 11 adet kaydı bulunan Baba Murat Kılıç'ın (39) eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 3 çocuğunu acımasızca katleden cani baba, olayın ardından teslim olduğu polise "Eşimle olan problemlerimiz akıma gelince yaptım" dedi.

BAYRAMPAŞA: CİNNET GETİREN ADAM, EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde cinnet getirdiği iddia edilen baba, ilk önce eşini daha sonra da kızını silahla vurarak öldürdü. Baba ise cinayet sonrası evden kaçarak uzaklaştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

ANKARA: KIZ ARKADAŞINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi 852 sokaktaki bir binada, S.Ö, tabancayla kız arkadaşı S.D'yi yaraladı. S.Ö. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BURSA: ANNE, ENGELLİ OĞLUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.