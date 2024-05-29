Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni detay! Kesik baş kovadan çıktı

Kuzen cinayetinde 'kümese giren köpek' detayı... Hapis cezasına 'O gün bizi katledecekti' savunması

Kuzen cinayetinde 'kümese giren köpek' detayı... Hapis cezasına 'O gün bizi katledecekti' savunması

Pendik'te bedeni parçalara ayrılarak çöp kutularına atılan Nihat Salih'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan B.D.'nin evinde maktule ait kan izleri arandı. Beyaz kovanın içerisinde cesedin başının bulunduğu ortaya çıkarken B.D.'nin evinin olay yerine yakın olduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet işlendi. 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih parçalara vahşice öldürüldü. Yaşlı adamın cansız bedeni parçalara ayrılarak 4 ayrı çöp kutusuna atıldı.

48 yaşındaki Ö.Z. adlı kadının, çöp konteynerini karıştırırken insana ait bacak ve kesik bir kol görmesiyle ortaya çıktı. Olay sonrası çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinde, beyaz kovayı çöpe boşalttığını tespit ettikleri 39 yaşındaki seyyar satıcı B.D.’yi gözaltına aldı.

BEYAZ KOVA VE KESİK BAŞ

Habertürk'ün haberine göre görüntülerde, B.D.'nin, beyaz kovayı daha sonra yeşillik alana attığı görüldü. İfadesinde olayla ilgisinin olmadığını iddia eden B.D.’nin beyaz kovayı boşalttığı çöp konteynerinde, öldürülen Nihat Salih’in parçalanmış cesedine ait kafasının bulunduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bu çalışmaların ardından şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.’nin çöp boşalttığı beyaz kova, çöp konteynerinde bulunan kanlı battaniye ve öldürülen Nihat Salih’in başında bulunan takke, incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Beyaz kovada, maktul Nihat Salih’in DNA’sının olup olmadığı incelenecek. Takke ve kanlı battaniyede ise şüpheli B.D.’nin izleri aranacak.

EVDE ÇALIŞMA YAPILDI

Mercek altına alınan B.D.’nin evinin de olay bölgesine yakın olduğu ortaya çıktı. Seyyar satıcı olduğu belirlenen B.D.’nin evinde kan izleri arandı. Silinmiş olma ihtimaline karşı Luminol çalışma yapıldı. Sonuçlar yapılacak işlemlerin ardından ortaya çıkacak.

Kriminal ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporlar soruşturmanın seyrini değiştirecek.

Gözaltında bulunan şüpheli B.D.’nin bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor.