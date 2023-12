24 Aralık 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:46

22 ve 23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberler, Türkiye'yi hüzne boğdu. 12 askerimiz bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmalarda şehit olurken, acı haberler ailelerine bildirildi. Şehitlerimiz son yolculuklarına uğurlanırken, geriye ise son görüntüleri ve mesajları kaldı.

Şehit olan 12 askerimiz arasında yer alan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın komutanı ile çektiği bir video ortaya çıktı. Kar yağışı altında görevini yerine getiren Karaca'nın çektiği videoda komutanına "Komutanım yolumuz ne yolu" sorusunu sorduğu ve komutanından "Şehitlik" cevabını aldığı görüldü.

Videonun devamında ise Karaca'nın komutanına "Kızıl Elmaya kadar devam" dediği anlar kaydedildi. O anlar, izleyenleri duygulandırdı.

SOSYAL MEDYA PROFİLİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğunun 4'üncüsü olan Karaca'nın şehadet haberini gece saatlerinde baba ocağına ulaşmıştı. Şehit Karaca'nın sosyal medyada profilindeki yazı ise dikkat çekti. Şehidin sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" yazdığı görüldü.

BAKANLIK BABAEVİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan şehidin evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edecek.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.