Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST’te yetişen gençlere dikkat çeken Bayraktar, “Dünyayı yıkıldığı yerden inşa edecek, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılacak o kuşak bu meydanlarda yetişti.” dedi.

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Şanlıurfa’daki TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Gençlerin geliştirdiği projelerin kendilerine umut verdiğini belirten Bayraktar, Türkiye’yi tam bağımsız ve müreffeh kılacak nesillerin bu meydanlarda yetiştiğini söyledi.

Selçuk Bayraktar TGRT Haber’e konuştu: Türkiye’yi tam bağımsız kılacak kuşak yetişiyor

ÇELİK KUBBE’DE BAYRAĞI GENÇLER DEVRALACAK

TEKNOFEST kapsamında hava savunma sistemleri üzerine çalışan takımları ziyaret eden Bayraktar, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin millî hava savunması açısından önemine değinen Bayraktar, sistemi her irtifada ve her menzilde koruma sağlayacak çok gelişmiş bir hava savunma sistemi olarak anlattı. Bayraktar, bu alanda uzmanların ve geliştiricilerin ardından bayrağı devralıp daha yukarıya taşıyacak nesillerin Şanlıurfa’daki TEKNOFEST’te yarıştığını belirtti.

Selçuk Bayraktar TGRT Haber’e konuştu: Türkiye’yi tam bağımsız kılacak kuşak yetişiyor

“BU ALANI GÖRDÜĞÜMÜZDE UMUTLA DOLUYORUZ”

Gençlerle buluşmanın kendileri için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Bayraktar, “Biz her yıl bu alanı gördüğümüzde ahval ne olursa olsun hakikaten umutla doluyoruz ve çok mutlu oluyoruz” dedi.

TEKNOFEST’te yetişen kuşağın yalnızca Türkiye’nin geleceği açısından değil, dünya için de önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, festival alanını yüksek enerjili bir şarj istasyonuna benzetti ve herkesi TEKNOFEST’e davet etti.

BABASINI ANDI: “ADETA ÇOCUK GİBİ MUTLU OLUYORDU”

Babasının TEKNOFEST’in geldiği noktayı görmesi hâlinde neler hissedeceğine ilişkin soruyu da cevaplayan Bayraktar, “Babam zaten adeta çocuk gibi mutlu oluyordu bu alanda her geçirdiği saniyesinde” ifadelerini kullandı.

Babasının hayatını Türkiye’nin Millî Teknoloji Hamlesi’ne vakfettiğini belirten Bayraktar, gençlerin yetişmesine katkı sağlayan ASELSAN’a da teşekkür etti. Bayraktar, yarışmalarda görev alan isimlerin öğrencilere kendi evlatlarını yetiştirir gibi emek verdiğini söyledi.

“O KUŞAK BU MEYDANLARDA YETİŞTİ”

TEKNOFEST yarışmalarından yetişen gençlerin teknoloji geliştiren ekiplerde sorumluluk üstlenmesine de değinen Bayraktar, Türkiye’yi tam bağımsız ve müreffeh kılacak kuşağın bu meydanlarda yetiştiğini vurguladı.

Farklı kesimlerden katılımcıların ortak bir amaç etrafında buluştuğunu belirten Bayraktar, TEKNOFEST’te insanlığın iyiliğine ve Türkiye’nin yararına çalışmanın esas olduğunu ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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