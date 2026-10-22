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Semerkant’tan dünyaya Gazze çağrısı! Emine Erdoğan: Savaş sirenleri sustuğunda kimse geride kalmaz

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Semerkant’tan dünyaya Gazze çağrısı! Emine Erdoğan: Savaş sirenleri sustuğunda kimse geride kalmaz
Başlık ResmiSemerkant’tan dünyaya Gazze çağrısı! Emine Erdoğan: Savaş sirenleri sustuğunda kimse geride kalmaz

Özbekistan’ın Semerkant kentindeki dünya zirvesinde konuşan Emine Erdoğan, Gazze’de 3 yılda 21 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini, 700 bin öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığını belirtti. Erdoğan, çocukların güvenli ve adil bir geleceğe kavuşması için savaşların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta gerçekleştirilen “Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi”ne katılarak bir konuşma yaptı.

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İnsanlığın kalbi olan çocukların her zaman küresel gündemin merkezinde tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, “Zirveye katılan 100’den fazla ülkenin temsilcileri olarak, dünyanın tüm çocuklarına adil ve eşit imkânlar sağlamak, onların ihtiyaçlarına ses olmak için bir aradayız” dedi. Bu sesi, bilhassa savaş bölgelerinde yaşayan ve geleceğe dair hiçbir hayal kuramayan çocukların sorunlarını çözmek için yükseltme çağrısı yapan Erdoğan “Çünkü bugün bir coğrafyada okul zili çaldığında sınıfa koşan çocuklar, başka bir coğrafyada savaş sirenlerinden kaçmak için koşuyorlar. Bir yerde yağan kar çocukların ellerinde kardan adama dönüşürken, savaş bölgelerindeki çocukların çadırlarda donarak hayata gözlerini yummasına sebep oluyor. Çocukluk kanserine bağlı ölümlerin yüzde 60’ı silahlı çatışma bölgelerinde meydana geliyor” diye konuştu.

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Gazze’de 3 yılda 21 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Emine Erdoğan, “10 binden fazla çocuk kalıcı sakatlık ve uzuv kaybı yaşadı. 197 ambulans, 38 hastane ve 96 sağlık merkezi bombalanarak hizmet dışı kaldı. 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum edildi. Bugün Gazze’deki 1 milyondan fazla çocuk, çocuk refahından haklarını alabilmenin hayaliyle yaşıyor. Unutmayalım ki kimsenin geride kalmadığı bir dünya ancak savaş sirenleri sustuğunda mümkün olabilir” ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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