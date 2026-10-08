Enkaz altından bir yılda 1.000 cenaze çıkarabildiklerini söyleyen Gazze Şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Basal “Bu imkânlarla 8 bin kişiyi 8 senede çıkarabiliriz. Yeni iş makinelerine ihtiyacımız var” dedi

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İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam dördüncü yılına girerken hâlâ enkaz altında yaklaşık 8 bin cenazenin bulunduğu tahmin ediliyor. Gazze Şeridi Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları sebebiyle teşkilatın araç ve imkânlarının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip edildiğini, 16 merkezden 14’ünün yıkıldığını söyledi. İsrail’in Gazze’ye iş makinelerinin girişine izin vermediğini hatırlatan Basal “Bir yılda 1.000 cenaze çıkarıyoruz. 8 bin kişi için aynı şekilde devam edersek yaklaşık 8 yıla ihtiyacımız var. 10 iş makinesi, 10 kepçe ve enkaz taşımak için 30 araç temin edilirse belki bir yılda, en fazla iki yılda enkaz altındakilerin tamamına ulaşabilirdik” dedi.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü: 8 bin cenaze 8 yılda çıkarılır

Gazze halkının maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi ve temel hizmetlerin yeniden sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Sözcü Basal “Gerçek bir felaketle karşı karşıyayız. Uluslararası toplumun Gazze’deki sivillerin yardımına koşması gerekiyor. Temel hizmet mekanizmalarından mahrum bir toplum kendisini koruyamaz. Gazze’deki insanlara dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlar gibi muamele edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

CAN KAYBI 74 BİN 250’YE YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze’de son 24 saatte hastanelere 5 kişinin cenazesinin ve 11 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 250’ye, yaralı sayısının ise 175 bin 278’e ulaştığı kaydedildi.

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