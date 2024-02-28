Serum verilerek evine gönderilen çocuk, tekrar hastaneye götürülürken ambulansta öldü

Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve serum verilen 5 yaşındaki çocuk, evine geri gönderildi. Minik kız evinde tekrar fenalaştı, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada ise hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde 5 yaşındaki Fatmaana Ünal, akşam saatlerinde rahatsızlanarak ailesi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.

TEKRAR FENALAŞTI

Burada serum verildikten sonra taburcu edilen Ünal, evine gittikten bir süre sonra tekrar halsizleşerek fenalaştı. Durumu fark eden baba Hasan Ünal, kızını Kelekçi 112 Acil Sağlık İstasyonuna götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik kız ambulansla tekrar Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yolda sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen minik Fatmaana’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin netleşmesi için cenazesinin otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.