Servis bekleyen işçilerin arasına daldı! 2 kişi aracın altında kaldı, feryatları yürekleri dağladı

Denizli'de bir araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpmamak için manevra yapınca taksi durağına dalarak servis bekleyen işçilere çarptı. Kazada 4 kişi sürüklenirken, 1 yaralı taksi durağı duvarının arasında, 1 yaralı da aracın tekerlekleri altında sıkıştı. Araç altında kalan şahsın feryatları yürekleri dağladı.

Sabah saatlerinde Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi Antalya Yolu'nda gerçekleşen kazada, kırmızıda geçen yayaya çarpmak istemeyen sürücü yaptığı manevra nedeniyle taksi durağına daldı.

2 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

20 ALT 897 plakalı SUV araç, süratli bir şekilde taksi durağında servis bekleyen işçilere çarptı. Kazada 4 kişi araç tarafından sürüklenirken, 2 kişi feci şekilde yaralandı.

FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişi çevreye savrulurken; bir yaralı araç ile taksi durağının duvarı arasında sıkıştı. Aracın tekerleri altında sıkışan ve vücudunda kırıklar oluşan yaralının feryatları yürekleri dağladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılara ilk müdahaleyi taksi durağında çalışan şoförler yaptı. Yaralıların imdadına koşan taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Yaralılara müdahale eden sağlık görevlileri ve şoförler, bir taraftan da onları sakinleştirmeye çalıştı. Aracın altında kurtarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.