Siber suçlara 12 ilde operasyon! 167 şüpheli yakalandı, 32'si tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 167 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk istismarı gibi suçlara yönelik operasyonlarda 32 şüpheli tutuklanırken, 31 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Türkiye genelinde 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Siber suçlara 12 ilde operasyon! 167 şüpheli yakalandı, 32si tutuklandı

SAHTE YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda şüphelilerin kullandığı yöntemler de ortaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç, yatırım, araç satışı" gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS VE BANKA HESAPLARINA ERİŞİM

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu faaliyetlere ilişkin internet sitelerinin reklamını yaptıkları belirlendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Siber suçlara 12 ilde operasyon! 167 şüpheli yakalandı, 32si tutuklandı

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, siber güvenlik kanununa muhalefet ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 167 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Şüphelilerden 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin adli işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak operasyonlarda görev alan emniyet personeli, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

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