7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda hesaplarında 3 milyar 200 milyon lira hareketlilik bulunan 12 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep merkezli 7 ilde “Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 3 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

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YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRMIŞLAR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları,

-Usulsüz bir şekilde elde edilen suç gelirlerini yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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