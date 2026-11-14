Asgari ücrette zam maratonu için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde, zam hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklenti hangi yönde? İşte masadaki zam senaryoları...

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sene sonuna yaklaştıkça asgari ücret zammı da yeniden gündem olmaya başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirlemek için aralık ayında bir araya gelecek. 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanan komisyonun, ay sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Altın uçurumun kenarında! Fiyatlarda 5 ayın en sert düşüşü

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. İktidar temsilcileri her fırsatta "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklanmasında bulunuyor. Bu nedenle enflasyon verileri asgari ücret hesaplamaları önemli bir gösterge konumunda.

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte zamda öne çıkan senaryo

10 AYLIK ENFLASYON VE TCMB'NİN TAHMİNİNE GÖRE ZAM

Mevcutta net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak uygulanıyor. Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık enflasyon yüzde 27,52 seviyesinde gerçekleşti. Zammın bu orana göre yapılması durumunda net asgari ücret 35 bin 801 TL'ye yükselecek.

Merkez Bankası'nın hafta içinde açıkladığı Enflasyon Raporu'nda ise 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 olarak açıklandı. Zamda bu oranın baz alınması durumunda net asgari ücret 36 bin 357 TL'ye çıkacak.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Borsa 1 ayın zirvesinde! İşte haftanın yükselen ve düşen hisseleri

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücrette uygulanacak zam oranı henüz netlik kazanmadı. Ekonomi çevrelerinde artışın yüzde 25 ile yüzde 35 arasında gerçekleşebileceği değerlendirilirken, yüzde 40 zam ihtimaline göre hesaplamalar da yapılıyor.

Asgari ücret zammı için masadaki senaryolar şöyle:

Mevcut asgari ücret Zam oranı Zam miktarı Yeni net asgari ücret 28.075 TL %25 7.018,75 TL 35.093,75 TL 28.075 TL %30 8.422,50 TL 36.497,50 TL 28.075 TL %35 9.826,25 TL 37.901,25 TL 28.075 TL %40 11.230 TL 39.305 TL

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala