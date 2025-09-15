Siber suçlarla mücadele sürüyor! 10 günde 364 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik operasyonların düzenlendiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Operasyonlarda son 10 günde 364 şüphelinin yakalandığını, 125'inin tutuklandığını, 94'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: