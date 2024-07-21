Sıcak hava ve nem bunalttı! Hissedilen sıcaklık 60 dereceyi buldu

Sıcak hava Türkiye'de birçok kentte vatandaşları bunalttı. Antalya, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de nem oranı yüzde 80'leri aştı. Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 dereceyi bulduğu bildirildi.

ANTALYA

Meteoroloji, bugün için sıcaklığın 40 derece tahmin edildiği Antalya'da 'tehlikeli sıcaklık' uyarısında bulundu.

Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 derece olması beklendiği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli olduğunu belirtti.

Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı nedeniyle öğlen saatlerinde Antalya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yaparken, kimileri ise Akdeniz’in serin sularında serinlemeyi tercih etti.

ADANA

Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının ise yüzde 57 ölçüldüğü Adana'da, sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Parklardaki ağaçlık alanlarda dinlenen vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 85'E ÇIKTI

Mersin'de yüzde 85'e varan nem oranının etkisiyle kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle kentin işlek bulvar, meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bunaltıcı sıcakların devam ettiği kentte, bazı kişiler serinlemek için denize girdi.

HATAY

Hatay'da dışarı çıkanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 38 derece ve nem oranının ise yüzde 81 olarak ölçüldüğü merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, Serinyol Mahallesi'ndeki mesire alanında piknik yaptı, derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Nem oranının yüzde 88'e, sıcaklığın da 36 dereceye ulaştığı Arsuz ilçesinde de vatandaşlar, Karaağaç sahilinden denize girdi.

OSMANİYE

Kent merkezinde hava sıcaklığının 35, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Osmaniye'de cadde ve sokaklarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkan vatandaşlar, dinlenmek için gölgelik ve ağaçlık alanları tercih etti, bazı kişiler de Karaçay deresinde yüzdü.

AYDIN

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, artan nem oranları da adeta Aydın’ı esir alıyor. Yeni haftaya yüzde 60’ları bulan nem oranları ile başlayacak olan Aydın’da hafta boyunca nem oranının yüzde 65'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

İl genelinde etkili olan nem oranları ile hissedilen sıcaklığın 45 dereceleri bulması sebebiyle kent sokakları da boş kaldı. Bunaltıcı hava sebebiyle rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi evde kalmayı tercih ederken, zorunlu olarak dışarıya çıkan vatandaşlar da kendilerini sıcaklardan korumaya çalışıyor.

Gün içerisinde yüzlerce vatandaşın geçtiği ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı da, sıcaklar ve nemden nasibini alarak sessizliğe büründü. Kent Meydanı ve çevresinde bulunan parkların da boş kaldığı görülürken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını tavsiye etti.

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ŞANLIURFA

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.