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Sıcaklara kanmayın, sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den 5 kent için alarm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklara kanmayın, sağanak yağış geliyor! Meteoroloji&#039;den 5 kent için alarm
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son radar değerlendirmesine göre; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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