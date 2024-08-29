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Şiddetli baş ağrısı kişiliğini değiştirdi, gerçek hastanede ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şiddetli baş ağrısı kişiliğini değiştirdi, gerçek hastanede ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da yaşayan Pakize Sönmez, şiddetli baş ağrısı ve kişilik değişikliği şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sönmez'in kafasından klinik olarak nadir görülen 6,5 santimlik kitle çıkarıldı. 

Van'ın Gürpınar ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Pakize Sönmez'in hayatı şiddetli baş ağrıları nedeniyle kabusa döndü. Ağrılara dayanamayan Sönmez, yakınları tarafından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Burada yapılan tetkikler neticesinde Pakize Sönmez’in kafa tabanında 6,5 santimlik kitleye rastlandı. Hemen ameliyata alınan Sönmez, yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Şiddetli baş ağrısı kişiliğini değiştirdi, gerçek hastanede ortaya çıktı - 1. Resim

DOKTORLAR ZORU BAŞARDI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan, “Bu hastamız, acil servise şiddetli baş ağrısı, kişilik değişikliği şikayetiyle başvurdu. Doktor Haluk Can hocamızla beraber acil serviste hastamızı değerlendirdik. Hastamızın çekilen cranial görüntüleri ve hastanın kliniğinde, kafa tabanın ön kısmında yaklaşık 6,5 santim çapında olan bir kitleyle karşılaştık.

Şiddetli baş ağrısı kişiliğini değiştirdi, gerçek hastanede ortaya çıktı - 2. Resim

Bu kitle klinik olarak nadir gözüken kitlelerden olup beynin ana damarlarına ve göz sinirine yakın bir bölgede bulunmaktadır. Bu yönden büyüklüğü nedeniyle çıkarılması zor bir cerrahisi vardır. Hasta yakınlarıyla konuşarak hastayı aynı gün ameliyat ettik.

Operasyonda da tümüyle kitleyi çıkartmış bulunmaktayız. Hastamız, ertesi gün servise alındı ve şu anda hastamızı taburcu etmeyi planlamaktayız” dedi.

Şiddetli baş ağrısı kişiliğini değiştirdi, gerçek hastanede ortaya çıktı - 3. Resim

Hastanın kardeşi Zülfikar Sönmez ise Van’da yapılan bu ameliyatların çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “Köyden ambulansla bizi buraya getirdiler. Allah razı olsun devletimizden. Bu büyük bir nimettir. Doktorlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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