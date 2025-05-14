Şifa deposu meyveyi don vurdu, yarısı yok oldu: Ürün listeye girmedi, çiftçi yardım istedi!

Don afeti kuru cennet hurmasının merkezi Honaz'ı vurdu, çiftçi yüzde 50 kayıp verdiklerini söyledi. Bakanlığın yardım edeceği 17 ürünün içinde yer almayan ürün için destek talep eden üretici, "Mağduriyetin giderilmesi için cennet hurmasının da bu kapsama alınmasını istiyoruz" dedi.

Mart ve Nisan ayı üreticinin son yıllarda görmediği don afetine neden olan soğuklara sahne oldu. 34 kent zirai don olayından etkilendi, Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, don olayında zarar gören sigortası olan ve olmayan 17 üründe üreticiye destek olacağını açıkladı. Açıklanan ürünlerin içerisinde cennet hurmasının olmaması cennet hurması üreticilerinin tepkisine neden oldu. Ağaçlarına, yaşanabilecek afetlere karşılık sigorta yaptırmayan üreticiler bakanlıktan yardım bekliyor.

YÜZDE 50 KAYIP VAR

Cennet hurmasının destek kapsamına alınmasını Türkiye'nin cennet hurmasında birinci sıradaki kentindeki mahsullerin zirai dondan büyük etkilendiğini belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "12 - 13 Nisan tarihinde hava sıcaklığının birden düşmesiyle zirai don olayı yaşandı.

Zirai don olayından kaynaklı şuan cennet hurmasında yüzde 50 kaybımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama zararımızın karşılanacağı söylenmişti ama bakanlık tarafından açıklanan zarının karşılanacağı ürünler listesinde 17 mahsullün içerisinde cennet hurması dahil edilmedi.

CENNET HURMASININ YARISI YOK!

Bizler cennet hurmasının da bu listeye dahil edilmesini istiyoruz. Şu an Honaz'da cennet hurması üretimi yapılan arazi yaklaşık 13 bin dekarlık alanı kapsamaktadır. Türkiye'de, kuru cennet hurmasının en çok üretiminin yapıldığı kent Honaz'dır.

Bu yüzden büyük bir kaybımız var ve bu kaybında karşılanmasını istiyoruz. Bu yıl piyasalara giren cennet hurması geçen yıl gireni hurmanın yarısı kadar ürün girecek.

Bu da cennet hurması fiyatlarının yükselmesi demek ama elimizde mahsul yok mahsul olmadan fiyatın yüksek olmasının bir önemi yok. Honazlı cennet hurması üreticileri olarak zor durumdayız. Üreticiler olarak destek bekliyoruz. Meşhur ,coğrafi işaretli olan kirazımız bu destek projesi içerisinde ve şuan onunla ilgili dilekçe toplama çalışmalarına başladık. Bizler mağduriyetin giderilmesi için cennet hurmasının da bu kapsama alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



