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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş: Kentteki konforu köylere götürürsek gençleri çekebiliriz

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş: Kentteki konforu köylere götürürsek gençleri çekebiliriz
Başlık ResmiSıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş: Kentteki konforu köylere götürürsek gençleri çekebiliriz

Anadolu’daki köklü atık kültürünün göçlerle yok olma noktasına geldiğini belirten Başkan Samet Ağırbaş, tarım ve hayvancılığı korumak için köylerle bağın koparılmaması gerektiğini söyledi.

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Akif Bülbül
AKİF BÜLBÜL

Dünyayı ve insan sağlığını tehdit eden atık krizinin altında iklim değişikliğinin yattığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, çarpıcı uyarılarda bulundu.

Anadolu’daki köklü atık kültürünün göçler sonucu bitme noktasına geldiğini söyleyen Ağırbaş “Vatandaşların köylerine sahip çıkması gerek. Kırsal hayatı özendirmek için köylere gidiyoruz. Kentlerdeki konforu köylere götürürsek, gençlerimizi kırsala çekebiliriz” dedi.

Ağırbaş, kasım ayında Antalya’da yapılacak COP31 İklim Değişikliği Zirvesi’nde atık meselesinin Türkiye tarafından önemli bir konu olarak gündeme getirileceğini bildirdi.

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Ağırbaş ile yaptığımız sohbette öne çıkan başlıklar şöyle:

BÖLGEYE GÖRE ÇÖZÜM

Problemin çözümü her mahallede farklı. Mersin’deki ile Rize’deki bir değil. Bölgenin kültürüne ve topografyasına uygun çözümlere ihtiyacımız var. Gıda israfı gibi olumsuzlukları vatandaşın gündeminden çıkarmak istiyoruz.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ün sorularını cevapladı.
Başlık ResmiSıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül’ün sorularını cevapladı.

BAĞ KORUNMALI

Eskiden çöp kutusu yoktu. Meyve sebze kabuklarını ahırdaki ineğe veriyorlardı. Soğanla pembe rengi elde ediyorlardı. Petrokimya ürünleriyle doğal hayatı kaybettik. Tarım ve hayvancılık için köyle bağı diri tutmalıyız.

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TARIM ALANLARI İŞGALDE

Tarlalar plastik işgali altında. Ürünlere yapışan plastikler yüzünden insanlar 20’li yaşlarda kalp krizi geçirmeye başlıyor. Doğmamış çocukların kanında bile mikroplastiğe rastlıyoruz.

Okyanuslarda Afrika’nın yarısı kadar plastik kıtası oluştu. Müthiş bir tüketim çılgınlığı içerisindeyiz.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

COP31’de sıfır atık, bizim girişimlerimizle ilk defa iklim değişikliğinin bir parçası olarak tartışılacak. Sıfır atık projesinin ekonomiye katkısı ise 350 milyar lirayı geçti.

YOKSULLAŞILACAK

Sanayi ülkelerinin verdiği zararın faturasını yoksul Afrika ödüyor. Önümüzdeki 10 yılda 250 milyondan fazla insanın iklim değişimine bağlı çöplerden dolayı yoksullaşmasını bekliyoruz.

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