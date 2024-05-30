Siirt'te silahlı çatışma! Vali Kızılkaya olayların ortasında kaldı

Siirt’te kent meydanında iki grup arasında çatışma çıktı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın yaşanan olayların ortasında kaldığı öğrenildi. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı! 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Saat kulesi yakınlarında meydana gelen çatışmada Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın da olayların arasında kaldığı öğrenildi. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale ederken 1'i ağır 2 yaralının olduğu belirtiliyor.

SİİRT MEYDANDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Edinilen bilgilere göre Siirt Bahçelievler Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir neden dolayı silahlı çatışma çıktı.





VALİYE SUİKAST PANİĞİ

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya silahlı kavga sırada bölgedeki camide taziye ziyaretinde bulunuyordu. Çatışmanın ortasında kalan Vali Kızılkaya'nın korumaları suikast paniği ile çatışmaya müdahale etti.





Çatışmada cadde üzerinde bir dükkanda bulunan Cengiz Tan isimli sanatçı ayaklarından vuruldu. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.





Olay sonrası çevrede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, soruşturma başlatıldı.