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Silah seslerine koştular! Karısını öldürüp kendini ihbar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silah seslerine koştular! Karısını öldürüp kendini ihbar etti
Erzurum, Palandöken, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da 73 yaşındaki Halil Çiğerli, sabah saatlerinde evinde eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Şahıs ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

Erzurum'un Palandöken İlçesi Abdurrahman Gazi Mahalllesi 1. Dadaş Sokak’ta meydana gelen olayda; 73 yaşındaki Halil Çiğerli isimli şahıs eşi Hamgül Çiğerli’yi (71) vurduktan sonra polisi arayarak haber verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı bulunduğu yerde gözaltına alırken, 112 unsurları şahsın evine gitti. Ancak sağlık personeli ve polis kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Ekibi evde çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcısı’da inceleme yaptı. Olayı haber alan aile sakinleri eve geldi. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma ve araştırmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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