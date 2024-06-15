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Sinop'ta denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sinop&#039;ta denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sinop’ta, 15 Haziran Cumartesi günü bazı bölgelerde denize girilmesi yasaklandı.

Sinop Valiliği, hava tahminlerine dayanarak 15 Haziran Cumartesi günü (bugün), bazı bölgelerde denize girilmesini yasakladı.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sinop'ta denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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