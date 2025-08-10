Sinop'ta orman yangını kontrol altında

Dün öğle saatlerinde Köklen köyü kırsalındaki kayalık ve sarp arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü örtü yangını başladı. Bölgedeki zorlu arazi şartları sebebiyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karadan ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Alevler, rüzgârın etkisiyle zaman zaman yayılma eğilimi gösterse de yangın, ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları kontrollü şekilde devam ediyor.

Yangının başladığı andan itibaren çalışmaları yakından takip eden Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret ederek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Vali Özarslan, yangınla mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ederek, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde yangının enerjisi ve direnci büyük ölçüde kırılmıştır. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.