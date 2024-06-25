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Şırnak'ta aile faciası! Trafik kazasında 4'ü çocuk 8 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şırnak, Trafik Kazası, Cizre, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada, aynı aileden 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Silopi-Şırnak kavşağında M.B. idaresindeki 73 AAR 783 Ford Courier marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Şırnak'ta aile faciası! Trafik kazasında 4'ü çocuk 8 yaralı - 1. Resim

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şırnak'ta aile faciası! Trafik kazasında 4'ü çocuk 8 yaralı - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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