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Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şırnak&#039;ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta 7 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Konuyla ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla alınan karar duyuruldu.

Açıklamada; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler ve Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 30 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların girmemelerinin, can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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