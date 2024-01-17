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Sisten dolayı görüş mesafesi azaldı, İzmir'de uçak seferleri gecikti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
İzmir’de yoğun sis uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi azalınca bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.
Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı