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    Sisten dolayı görüş mesafesi azaldı, İzmir'de uçak seferleri gecikti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir’de yoğun sis uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi azalınca bazı uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve sabah etkisini artıran sis, hava trafiğini olumsuz etkiledi.

    İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

    Sabah saatlerinden bu yana havalimanına iniş yapamayan 4 uçak, Bodrum, Dalaman ve İstanbul havalimanlarına yönlendirildi.

    Bazı uçak seferlerinde de gecikme yaşandı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirSisUçak
    Haberler > Gündem > Sisten dolayı görüş mesafesi azaldı, İzmir'de uçak seferleri gecikti
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