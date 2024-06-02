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Sivas Güneykaya'da seçimler jandarmanın güvenlik önlemleriyle başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivas Güneykaya&#039;da seçimler jandarmanın güvenlik önlemleriyle başladı
Seçim, Jandarma Ekipleri, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.

Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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