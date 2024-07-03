Skandal açıklamaya tepki yağmıştı! Alman büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın skandal açıklamalarının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dün akşam Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Mili Futbol Takımı gündemden düşmüyor. Mücadeleye damga vuran isim ise gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral oldu.

ALMAN BAKAN'DAN SKANDAL TALEP

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istedi. Faeser, sosyal medya playformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser

Bu gelişmenin ardından UEFA Demiral için soruşturma başlattı. Hem soruşturmaya hem Alman bakanın sözlerine ise tepki yağdı.

BÜYÜKELÇİ, BAKANLIĞA GİDECEK

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada ise "(Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebi) Konuyla ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Merih Demiral'a karşı açılan disiplin soruşturması hakkında açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ: YABANCI DÜŞMANLIĞI İÇERİYOR

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."