Haberler > Gündem > 'Soğuk Savaş' programında hadis ile alay eden ve tutuklanan Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz tahliye edildi

'Soğuk Savaş' programında hadis ile alay eden ve tutuklanan Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz tahliye edildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Soğuk Savaş' programında hadisi şerif kullanılarak Peygamber Efendimiz hakkında halkı kışkırtıcı ve nefret söylemine teşvik edici paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan program sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tahliye edildi.

'Soğuk Savaş' programında hadis ile alay eden ve tutuklanan Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz ile ilgili karar verildi.

YouTube’da 'Soğuk Savaş' kanalında yayınlanan bir videoda, Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in sözüne yönelik halkı tahrik edici hareketlerde bulunulmuştu. Videoda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadis-i şerifi üzerinden yapılan yorumların nefret söylemine yol açabilecek nitelikte olduğuna karar verilmişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA SUÇU"NDAN TUTUKLANMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz tutuklanmıştı.

İKİ İSİM TAHLİYE EDİLDİ

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan açılan davada iddianame hazırlanmıştı. İddianamede iki şüphelinin de 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenmişti. İki şahıs, bugün cezaevinden tahliye edildi.

