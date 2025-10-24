Samsung S26 Ultra ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Lansman için geri sayım başladı!

Samsung S26 Ultra ile ilgili sızıntılar, hem lansman tarihi hem de teknik detaylar konusunda bazı ipuçları verdi. iPhone 17 serisinin ardından gözler, Samsung’un yeni amiral gemisi olan Galaxy S26 ailesine çevrildi.

SAMSUNG S26 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Şirketin geleneksel lansman takvimine göre Samsung S26 Ultra'nın 14 veya 21 Ocak 2026 tarihlerinden birinde gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Tanıtımın ardından iki haftalık ön sipariş süreci başlayacak ve telefonun Şubat 2026’nın başında satışa çıkması öngörülüyor.

SAMSUNG S26 ULTRA TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S26 Ultra’nın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı, önceki modellerin fiyatları dikkate alındığında cihazın 85.000 - 95.000 TL aralığında satışa sunulması bekleniyor. Küresel pazarda ise modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 1.299 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

SAMSUNG S26 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, 200 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto (3x zoom) lens ile gelecek. Cihazın düşük ışıkta yüksek netlik sağlayan gelişmiş sensörlere sahip olacağı belirtiliyor.

Ekran tarafında QHD+ çözünürlüklü AMOLED panel ve 120 Hz yenileme hızı bekleniyor. Snapdragon ve Exynos işlemci seçenekleri, 5000 mAh batarya ve 45W üzeri hızlı şarj desteği de alıcılara heyecan veren bir diğer özellikler arasında.