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Sokak hayvanları derneklerine MASAK incelemesi! Milyonluk cezalar kesildi

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Sokak hayvanları derneklerine MASAK incelemesi! Milyonluk cezalar kesildi
Başlık ResmiSokak hayvanları derneklerine MASAK incelemesi! Milyonluk cezalar kesildi

MASAK ve İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren dernekler ile mama ve pet ürünleri şirketleri arasındaki finansal ilişkileri inceledi. Usulsüzlük tespit edilen 55 derneğe 4,2 milyon liranın, 4 şirkete ise 4,9 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.

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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile mama ve pet ürünleri ticareti yapan şirketler arasındaki finansal ilişkileri mercek altına aldı. İncelemeler sonucunda usulsüzlük tespit edilen dernek ve şirketlere milyonlarca liralık idari para cezası uygulandı.

76 DERNEK DENETLENDİ

1 Ocak 2024 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bakanlık denetçileri tarafından 76 dernek hakkında yürütülen incelemeler tamamlandı. Denetimler sonucunda 55 dernek hakkında usulsüzlük gerekçesiyle işlem yapılması istendi.

Bağışları mali defterlere kaydetmediği ve dernek parasını şahsi menfaatleri için kullandığı belirlenen 37 dernek yöneticisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikler tarafından 55 derneğin başkan ve yöneticilerine toplam 4 milyon 277 bin 171 lira idari para cezası kesildi.

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4 ŞİRKETE 4,9 MİLYON LİRALIK CEZA

İnternet üzerinden mama satışı adı altında işlem yürüten 16 derneğin dosyası Ticaret Bakanlığına gönderildi. Derneklerle iş birliği yaptığı belirtilen Ümit Akyüz Ormana Mama, Petpratik Evcil Hayvan Ürünleri, Fast Pet Evcil Hayvan Ürünleri ve Canpet Dış Ticaret isimli 4 şirkete toplam 4 milyon 911 bin 37 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 29 dernek Vergi Dairelerine, şüpheli para trafiği nedeniyle 6 dernek MASAK'a, 8 dernek ise Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sevk edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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