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Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yolda! AK Partili Yenişehirlioğlu: Meclis kapanmadan TBMM'ye sunacağız

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Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yolda! AK Partili Yenişehirlioğlu: Meclis kapanmadan TBMM&#039;ye sunacağız
Bahadır Yenişehirlioğlu, Sahipsiz Hayvanlar, Kanun Teklifi, Haber

Gündem Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis’te gerçekleştirilecek çalışmayı kendisinin yürüteceğini belirtti. Söz konusu çalışmanın 15 gün süreceğini aktaran Yenişehirlioğlu, “Büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak” dedi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme çalışmaları hakkında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahadır Yenişehirlioğlu, sık sık gündeme gelen saldırgan sokak hayvanları konusunda siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yolda! AK Partili Yenişehirlioğlu: Meclis kapanmadan TBMM'ye sunacağız - 1. Resim

BÜTÜN PAYDAŞLARDAN ALDIĞIM BİLGİLERİ RAPORLAŞTIRACAĞIM VE GÜNDEME GETİRECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detaylı bir çalışma yürütüyor. Benim burada yaptığım; konunun paydaşlarıyla STK, gazeteciler, akademisyenler, konunun mağdurları, bu konuda hassasiyeti olan milletvekilleri ve farklı kesimden vatandaşlarımızı dinlemek, onların aktardıklarını not almak, bundan bir çıkarım elde etmek ve onların çözüm önerilerini dinlemek. Yaptığım çalışmalar bu doğrultuda. Bu çalışmaları yürütüp daha sonra bütün paydaşlardan aldığım bu bilgileri raporlaştıracağım ve gündeme getireceğiz. Nihai olarak bir metin oluşturulduğunda bunu meclise sunacağız."

Kanun teklifi Komisyon'da değerlendirildikten sonra Genel Kurul'da milletvekillerinin onayına sunulacağını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Bu çalışmaları yaklaşık olarak 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulacak." diye konuştu.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNDEN DE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALACAK

Muhalefet milletvekillerini de dinleyeceğini ve çözüm önerilerini alacağını aktaran Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, diğer partilerin grup başkanlarıyla görüşerek bu konuda hassasiyeti olan milletvekillerinin belirlenmesini isteyeceğini ve bu belirlenen isimlerle de görüşmeler yapacağını dile getirdi.

Meclis ayağında çalışmaları kendisinin yöneteceğini söyleyen Yenişehirlioğlu, "Yara açmadan, bölmeden, parçalamadan, buradan düşmanlıklar üretmeden toplumun sesine kulak verdik. Amacımız; ortak noktaya ulaşmak ve herkesin kabul edebileceği bir çözüme ulaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
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