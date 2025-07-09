Sokak köpeği ayağını dakikalarca bırakmadı! Hem çatlak hem de kırık var

Kastamonu'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşın ayağı iki yerden kırıldı, bir yerden ise çatladı. Bir ay boyunca çalışamayacağını ifade eden vatandaş, önlem alınmamasına isyan etti.

6 Temmuz günü Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi’nde evine dönmek isteyen Tuğrul Kış, bir anda yanına gelen sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

AYAĞI İKİ YERİNDEN KIRILDI

Köpek Kış’ın ısırdığı ayağını 10 dakika boyunca bırakmadı. Kendi imkanlarıyla köpeğin saldırısından kurtulamayan Kış, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yaklaşık 10 dakikanın ardından Kış’ın ayağını bırakan köpek koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Kış, daha sonra Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayağında iki kırık ve bir çatlak olduğu belirlenen ve elinde de sıyrıklar oluşan Kış, tedavisinin ardından taburcu edildi. 1 ay boyunca ayağındaki kırıklar sebebiyle çalışmayacağını ifade eden Tuğrul Kış, sokak köpeklerin insanlar için hayati tehlike oluşturduğunu ifade etti.

"AYAĞIM 10 DAKİKA BOYUNCA KÖPEĞİN AĞZINDA KALDI"

Yaşanan olayı anlatan Kış, "Kaza geliyorum demez, denildiğinin aksine kaza geliyorum dedi. Bundan kısa bir süre önce yaşadığımız bölgede, ana caddelerde kümeleşmiş köpek çeteleri vardı. Bunları dile getirdik, gerekli yerlere söylememize rağmen, bu köpekleri besleyenler ve sahiplenenler bu konuya duyarsız kaldılar. Bu köpekler bulundukları yerleri sahiplenmiş gibi zamanında çocukları da ısırdı, rahatsız etti. Sahilden dönerken evime girmeme ramak kalmıştı ki arkamdan yaklaşan bir köpeğin saldırısına maruz kaldım. Olay sırasında can havliyle köpeğe düşmanlık duyarak karşı bir saldırıda bulunmadım.

İlgili Haber Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede buluştu! Gerginlik dikkatlerden kaçmadı

Sol ayağım yaklaşık 10 dakika boyunca köpeğin ağzında kaldı. Ayağımı kurtaramadım ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedim. Bu sırada ayağım hala köpeğin ağzındaydı. Ambulansın gelmesine birkaç dakika kala köpek ayağımı bıraktı ve uzaklaştı. Ayağa kalkmaya çalıştığımda ayağımdaki şişliği ve acıyı fark ettim. Sol ayağımda maalesef iki kırık ve bir çatlak tespit edildi" dedi.

"BU KÖPEKLER CAN YAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Hayvanseverlerin sokak köpeklerinin barınaklara götürülmesine engel olmaması gerektiğini söyleyen Kış, aynı durumu çocuğunun ya da ailesinin de yaşayabileceğinden korktuğunu ifade ederek, "Yaşamış olduğum hadiseden sonra sürekli kendime okula giderken o yolu kullanan kızım ve komşularım geliyor. Acaba bu köpekler ben yokken 7 yaşındaki savunmasız kızım, bu kadar uzun süre ısırdığı zaman eve sağ dönebilecek mi? Tek gayesi okula gitmek olan, o güzergahı kullanan kızımın köpekle karşılaşması tehlikeli.

İnsanların o köpekleri beslemesi hoş bir durum ancak günümüzde belirli kurumlar sokak hayvanlarını barınaklara götürüyor. Ama bazı vatandaşlarımız toplanan sokak hayvanlar için önyargılı davranıyor. Sokak hayvanlarının götürüldüğü yerde hiçbiri katledilmiyor. Bölgemizde de barınağımız mevcut. Belediye ekiplerinin bu köpekleri toplamaya geldiklerinde sahipleniyorsunuz ama görevliler gittikten sonra bu köpekler can yakmaya devam ediyor" diye konuştu.