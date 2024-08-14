Sokak röportajından sonra tutuklanmıştı! Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu

Bir sokak röportajında Instagram yasağını eleştiren genç kadının tutuklanmasının ardından, sokak röportajlarının yasaklanacağı iddiası gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yasak yok. Eleştirinin suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, özellikle sokak röportajında dedikleri nedeniyle tutuklanan kadınla ilgili konuştu.

SOKAK RÖPORTAJINDA BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL EDEMEZSİNİZ"

Bakan, "Bu tabi yargı kararları. Hatalı olma sonucunda düzeltme mekanizma var. Yargı değişik kararlar alıyor. Sosyal medyayı kullanan vatandaşlarımız ya da sokak röportajında yapılanlar konuşurken düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede çok önemli ancak bu konuşma başkalarının hak ve özgürlüğünü ihlal edecek şekildeyse ceza kanunlarında bunun yaptırımları var." dedi.

SOKAK RÖPORTAJI YASAKLANIYOR MU?

Sokak röportajlarının yasaklanacağı iddialarına değinen Bakan Tunç, şöyle devam etti: "Yasaklama diye bir şey yok. Basın yoluyla hakaret de suçtur, yüz yüze yaptığınız hakaret de suçtur. Düşünce özgürlüğünün kapsamını biz geçen senelerde yaptığımız değişikliklerle genişlettik. Eleştiri açıklamalarının suç olmayacağı düzenlemeleri hayata geçirdik. Ama bu özgürlüğün bir sınırı vardır. Ama siz halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde konuşursanız tabii yargı devreye girer. Bunun suç olup olmamasını değerlendirecek olan yargı makamlarıdır."