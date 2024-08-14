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Bağımsız Belediye Başkanı Mahmut Dal AK Parti'ye geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bağımsız Belediye Başkanı Mahmut Dal AK Parti&#039;ye geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde bağımsız belediye başkanı seçilen Mahmut Dal AK Parti'ye geçti.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Dal, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle resmen AK Parti'ye geçiş yapacak.

Bağımsız Belediye Başkanı Mahmut Dal AK Parti'ye geçti - 1. Resim

15 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Dal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çok saygıdeğer Saimbeylili hemşehrilerim. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde sizlerin teveccühü ile ilçemize belediye başkanı oldum. 2005 yılında başladığım belediyecilik hayatımda hiçbir ayrım yapmadan verilen görevleri yapmaya çalıştım. Yaptığım istişareler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin bir üyesi olarak görevime partimde devam etme kararı aldım. Bu karar kendi adıma zor, ilçe adıma kolaydı. Bazılarınız alkışlar, bazılarınız eleştirip kızacaksınız. Çizgimden sapmadan güçlenerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha kolay ve kaliteli hizmet alabilme adına zamanla sizler de göreceksiniz ki Saimbeyli ilçemiz kuzeyin parlayan yıldızı olacak. Var gücümüzle ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Parolamız bundan sonra 'durmak yok yola devam' olacaktır” dedi.

Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'ye 15 belediye başkanıyla 2 vekilin geçeceğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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