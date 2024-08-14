Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > AK Parti'nin ilk transferi İyi Parti'den! "Yuvama dönüyorum" diyerek açıkladı

AK Parti'nin ilk transferi İyi Parti'den! "Yuvama dönüyorum" diyerek açıkladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
AK Parti&#039;nin ilk transferi İyi Parti&#039;den! &quot;Yuvama dönüyorum&quot; diyerek açıkladı

Politika Haberleri

Haziran ayında istifasını veren eski İyi Parti Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde partiye katılacak isimlerden biri olacağını "Yuvama dönüyorum" ifadesiyle duyurdu.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İzsiz yaptığı açıklamada, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'nin bugün yapılacak 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. Habertürk'te yer alan habere göre; bağımsız İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz bu isimlerden birisi olacak.

"YENİDEN YUVAMA DÖNÜYORUM"

Konuya dair açıklamada bulunan İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB Belediye Meclis Üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İyi Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İyi Parti listelerinden Meclis'e girdim" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'nin merkezde konumlanamadığını söyleyen İzsiz, "Şüphesiz amacımız İyi Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Fenerbahçe-Lille maçı sonrası güncel ülke puanı sıralaması! Çekya tehlikesi büyüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mansur Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap: Konuşmak için erken fakat... - PolitikaMansur Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevapMYK üyesinin sözleri Erdoğan'ı kızdırdı: "Hizmet sevdası olan herkese kapımız açık" - PolitikaErdoğan duyunca çok sinirlendi!YRP'de istifa sonrası Erbakan'ın 'şantaj' iddiasına Ömer Çelik'ten tepki geldi - PolitikaErbakan'ın 'şantaj' iddiasına Çelik'ten tepkiÖzgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap - PolitikaTunç Soyer'den adaylık iddialarına cevapAK Parti'ye katılım olacak mı? Resmi açıklama geldi - Politika17 isim AK Parti'ye transfer oluyorYeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Aziziye Belediye Başkanı partisinden ayrıldı - PolitikaYeniden Refah Partisi'nde istifa şoku
Sonraki Haber Yükleniyor...