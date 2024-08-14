AK Parti'nin ilk transferi İyi Parti'den! "Yuvama dönüyorum" diyerek açıkladı

Haziran ayında istifasını veren eski İyi Parti Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde partiye katılacak isimlerden biri olacağını "Yuvama dönüyorum" ifadesiyle duyurdu.

Olmaz denilen her şey oldu... AK Parti, 23 yılda dev projelere imza attı

Olmaz denilen her şey oldu... AK Parti, 23 yılda dev projelere imza attı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, haziran ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İzsiz yaptığı açıklamada, "Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkan bulunan işleri layıkı ile yapamazsam görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'nin bugün yapılacak 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. Habertürk'te yer alan habere göre; bağımsız İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz bu isimlerden birisi olacak.

"YENİDEN YUVAMA DÖNÜYORUM"

Konuya dair açıklamada bulunan İzsiz, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. En son İBB Belediye Meclis Üyesi olarak bırakmıştım. Son seçimde İyi Parti'nin kurucu genel başkanı Sayın Meral Akşener'in ısrarı üzerine İyi Parti listelerinden Meclis'e girdim" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'nin merkezde konumlanamadığını söyleyen İzsiz, "Şüphesiz amacımız İyi Parti'nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" dedi.