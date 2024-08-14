Olmaz denilen her şey oldu... AK Parti, 23 yılda dev projelere imza attı

Erdoğan’ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. 23 yılda Olmaz denilen her şey oldu. AK Parti hükûmetleri yapısal reformlara ve dev projelere imza attı

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki “Erdemliler Hareketi” tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. AK Parti, bu süreçte vesayet odakları, kapatma davası ve bölücü terör örgütlerinin faaliyetleri ile mücadele etti, darbe girişimlerine maruz kaldı. Kuruluşundan 15 ay sonra iktidara gelen AK Parti, aradan geçen 23 yılda, önemli reformları ve köklü değişiklikleri hayata geçirdi. Üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırıldığı, mecburi eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarıldığı AK Parti iktidarları döneminde, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçildi.

BARAJ YÜZDE 7 OLDU

Milletvekili seçilme yaşı 30’dan 18’e indirilirken, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı, siyasi partilerin seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürüldü. Bu yapısal değişikliklerin yanı sıra yapılan yatırımlarla da Türkiye ilkleri yaşadı, ilk yerli ve millî otomobil Togg 2022’de seri üretim bandından indirildi, ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya gitti. Ulaştırma alanında dört bir tarafı duble yollarla örülen Türkiye, AK Parti döneminde yüksek hızlı trenle tanıştı, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi dev projeler hizmete girdi.

DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20 OLDU

Savunma sanayiindeki dışa bağımlılık oranı da yerli ve millî olarak geliştirilen ürünler sayesinde yüzde 80’den yüzde 20 seviyesine indi. Türk savunma sanayii, millî hava araçları çalışmalarıyla “helikopter/uçak/İHA kategorisinde” HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN’ı gökyüzüyle buluşturdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri de hizmete alındı. Envantere giren Türk İHA ve SİHA’ları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinde aktif olarak kullanılmaya başladı.

Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA III’ün test uçuşları devam ediyor.

AK Parti hükûmetleri döneminde, terörle mücadelede “terörü kaynağından kurutma stratejisi”yle hareket edildi. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde büyük askerî operasyonlar düzenlendi. Yurt içi güvenliği sağlamak için alınan tedbirler arasında, 81 şehirde hayata geçirilen kameralı güvenlik sistemi MOBESE öne çıktı.