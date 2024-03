Son anket sonucunu canlı yayında açıkladı: Turgut Altınok: 4 puan öndeyiz

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, son anket sonucunu açıkladı. Altınok, "Ankara'da nabzı Ulus ve Kızılay belirler. Anketlerin birinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere 24 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı. Projelerini anlatan Turgut Altınok, son anket sonucunu da izleyicilerle paylaştı. Projelerinden bahseden Altınok, Ankara'da sağduyunun galip geleceğini ifade ederek, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde anketlerin ters köşe olduğunu belirtti. Altınok, yine benzer manipülasyonların yapıldığına dikkat çekerek, anketlerde 3-4 puan önde olduklarını söyledi.

"ANKETLERDE 4 PUAN ÖNDEYİZ"

"Vatandaş seçim bitti demeden bitmez" diyen Altınok, “Öyle demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını iki yer belirler. Biri Ulus, diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i öndeyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son iki anket var. Anketlerin birinde 3, diğerinde 4 puan öndeyiz. Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini yönetir” ifadelerini kullandı.

SON ANKET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

"ANKARA'NIN EN BÜYÜK SORUNU ULAŞIM VE TRAFİK"

Ankara’da şu an en önemli sorunun trafik ve ulaşım olduğunu söyleyen Altınok, “Şehrimizde trafik arttı. Ankara'ya her sene 100 bin yeni araç girişi var. Ankara eskisi kadar yüksek olmasa da göç almaya devam ediyor. Depremden sonra Ankara'ya ciddi bir akın oldu ama bunların yüzde 80'i döndü. Keçiören'e de geldiler ve biz onlara seve seve ev sahipliği yaptık. Yollar aynı ama araç girişi 2023 yılında 100 bin. 2024 yılında yeni 125 bin aracın trafiğe çıkması bekleniyor. Ankara'da yeni bulvarlar yapılmadığı için yeni yollar oluşturulmadığı için sıkışma var. Yapılan alt ve üst geçitler yeterli değil. Hatta yapılanların bir kısmı trafiği artırdı” şeklinde konuştu.

"ANKARA'YI METRO AĞLARIYLA ÖRECEĞİZ"

Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT önünde yapılan alt geçidin bile 2 yılda zor bitirildiğini söyleyen Altınok, burada yapılan çalışmanın trafiği daha da çok artırdığını ifade etti. Altınok, “Trafik felç oldu. Çankaya'da oturan vatandaşlar trafiğin rahatlayacağını zannettiler ancak öyle olmadı. 2 ayda bitecek iş 2 yıl sürdü fakat buradaki 4 şeritli yol 2 şeride düştü. Yani trafiği azaltacağı yerde şu anda trafiği çoğalttı. Oranın yıkılıp yeniden genişletilmesi lazım. Bunun yanında yeni yollar, yeni bulvarlar lazım” ifadelerini kullandı.

Ankara'ya 75 tane alt ve üst geçit, köprülü kavşak yapacaklarını ifade eden Altınok, şu şekilde konuştu:

“Yeni alternatif yollar ve bulvarlar oluşturacağız. Ankara trafiğini rahatlatacak işlere imza atacağız. Şu anda çevreyolu Ankara'da doldu. Yani geleceği iyi planlamak lazım. Belediye başkanları 5 yılını değil, şehrin geleceğini planlar. Yani sadece 5 yıl yönetmez, geleceğe mührünü vurur. Bizim göreve gelir gelmez ilk el atacağımız problem trafiği çözmek olacak. Büyükşehirlerde trafiği azaltmanın en doğru yolu metrodur. Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Başta havaalanı metromuz olmak üzere."

ANKARA'YA METRO ETAPLARI

5 yılda Ankara’yı büyük bir ölçekte metro ile buluşturacaklarını söyleyen Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde şu anda 14 bin öğrenci var. Orada 50 bin öğrencilik bir planlama var. Havaalanı-üniversite- Esenboğa-Saray-Pursaklar-Kuzey Ankara, devam edecek Keçiören Yeşilöz-Hasköy bölgeleri, buradan Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar olacak 1. etap var. Etlik Şehir Hastanesi'nde Kuyubaşı bağlantı olacak. Dolayısıyla birçok mahallemizden metro geçmiş olacak. Bunların hepsi yeraltında olacak. Altındağ metro var, Siteler'de 150-200 bin çalışan var. Bunun yanında bir de esnaflarımız var. Bunları 5 yıl boyunca inşa edeceğiz. Çok hızlı çalışacağız. Belki bir kısmını 2 veya 3 yılda açacağız. Ancak 5 yılda Ankara'yı metro ağları ile öreceğiz. Hedefimiz toplu taşımayı yeraltına indirmek ve doğru çözüm budur. Bu metroları inşa ederken otoparklar yapmak lazım. Bisiklet yerleri olmalı. İnsanlar araçlarını, bisikletlerini buraya bırakacak ve yoluna devam edecek. Bunun yanında metro istasyonları ile bağlantılı servis araçlarını çoğaltmak gerekir. Dolayısıyla vatandaş şehre araç ile inmeyecek metro ağında işini görecek. Trafiği rahatlamanın yolu budur. Bunlar yapılmazsa sıkıntı var. Çünkü Ankara'da ciddi bir trafik sıkıntısı var. Eğer bu yatırımlar yapılmazsa 5 yıl içinde Ankara'da 700 bine yakın araç trafiğe çıkacak ve trafik sorunu İstanbul'dan daha fazla olacak. Şu anda neredeyse 2 saatte işe gidiyorum.”

"EMEKLİLERE 5 BİN LİRA ÖDEYECEĞİZ"

Emeklilerin de hayatını kolaylaştıracaklarının altını çizen Altınok, “Onların hayatını kolaylaştıracağız, ciddi destek olacağız. Sosyal refah desteği alan emeklimize bin değil, 5 bin lira vereceğiz. Alzheimer köyü kuracağız. Yaşlı bakım merkezine ihtiyacımız var. Hem yaşlılar hem de gençlerimiz için projelerimiz var. Gençlere ulaşımı ücretsiz yapacağız 18 yaş ve üzeri gençlerimize. Özel halk otobüsü ya da minibüse bindiğinde gençlerimizin ulaşım ücretini biz karşılayacağız. 20 bin öğrencimize burs vereceğiz. Gençlik merkezleri, kütüphaneler yapacağız. 10 bin öğrencimize yurt, evde kalmak isteyen öğrencilerimize bin TL kira desteği ödeyeceğiz. 400 bin öğrenciye süt ve kahvaltı desteği yapacağız. Kantin kart vereceğiz, öğrencilerimiz böylece istediklerini alabilecekler” dedi.

"EN KÜÇÜK DEPREMDE ANKARA'DA BİRÇOK EV YIKILIR"

Ankaralıya yardım paylarının azaltıldığını da sözlerine ekleyen Altınok, “Belediye bütçesi yardım payını yüzde 8'den yüzde 4'e düzelttiler. Ankara'da binlerce binanın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Küçük bir depremde Ankara'da birçok ev yıkılır. Çünkü bu binalar artık eskidi. Vatandaşımızdan da çok talep var. Ankara bir medeniyet ve kültür şehri. Ankara müzeler şehri olacak kent. Çanakkale ve Türk Tarih Müzesi inşa edeceğiz. Tamamını 5 yıl içerisinde yapacağız. 2024 itibarıyla projelerimizi gerçekleştirmeye başlayacağız. Çiftçilerimize her sene 500 litre mazot desteği sağlayacağız. Besicilerimize mazot ve yem desteği vereceğiz” diye konuştu.

"TRAFİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

