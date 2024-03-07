İstanbul için son anket SONAR'dan geldi! Bıçak sırtı yarış hâlâ kafa kafaya

Gözlerin İstanbul'a çevrildiği seçim yarışında son tahminler SONAR'dan geldi. İBB Başkanı İmamoğlu ile Murat Kurum'un birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Hakan Bayrakçı, "Kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışına neden oldu" dedi.

Türkiye 23 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim yarışında en çok merak edilen kent ise 22 siyasi partili ve 27 bağımsız olmak üzere 49 adayın mücadele edeceği İstanbul...

CHP'nin mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin edilen yarışta gözler seçim anketlerinde. Seçimde son viraja girilirken anket şirketleri de odaklarını İstanbul yarışına çevirdi.

'KAFA KAFAYA GELDİLER'

Son anket açıklaması ise SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. İstanbul'da Kurum ve İmamoğlu'nun birbirlerine çok yakın oylar aldığını belirten Bayrakçı, "2-2,5 ay önce anketlerde İmamoğlu yüksek bir puanla öndeydi. Adayların açıklanmasının ardından İmamoğlu 2 puan önde çıkıyordu fakat 15-20 gün önce Murat Kurum'la kafa kafaya geldiler" dedi.

Anket sonuçlarını 'ilginç' olarak nitelendiren Bayrakçı, "Bırakın yüzdeyi mesela 4500 kişiyle yapılan ankette 1231 kişi bir ismi söylemiş, 1221 kişi diğer adayı söylemiş. Yani o kadar kafa kafayaydı" diye konuştu.

'İMAMOĞLU SAHAYA İNDİ, O BİR FARK ÇIKIŞINA NEDEN OLDU'

İmamoğlu'nun son 15 gün içinde atak yaptığını belirten Bayrakçı, "Şimdi ise gözlemlerime göre kafa kafaya durum devam ediyor ama birkaç puanlık İmamoğlu lehine bir durum olmuş gibi. İmamoğlu sahaya indi, o bir fark çıkışına neden oldu" ifadelerini kullandı.

Şu an için kafa kafaya yarışın devam ettiğini belirten Bayrakçı "Bütün bu söylediklerime bakarsak da tüm olay 2-3 puanın içinde dönüyor şimdilik. 37 yıllık deneyime bakarak şunu söylüyorum.

Bu aşamada bu kadar söyleyebilirim. Fark 4.5'in üzerine çıktığı anda o aday için 'önde' açıklamasını yapmak daha doğru olur" dedi.

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