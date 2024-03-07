İstanbul'da son anket sonucu bıçak sırtı! Mehmet Ali Kulat canlı yayında açıkladı

İstanbul'da seçimlere 24 gün kala Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki yarış giderek kızışıyor. İstanbul'da 31 Mart akşamında seçmenin vereceği karar merak edilirken, Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Yerel seçimlere 24 günden az bir süre kaldı. 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimde özellikle İstanbul'da seçmenin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP'nin adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mega kenti kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da seçim yarışı kızışırken, Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat son anket sonuçlarını TGRT Haber ekranlarında açıkladı.

TGRT Haber'de yazarımız Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, İstanbul'da yaptıkları son anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

"ARADA SADECE 1 PUAN FARK VAR"

Kulat, İstanbul'da yapılan anketlerin bıçak sırtı olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçen yarışta, İBB Başkanı'nın 1 puan önde olduğunu söyleyen Kulat şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla az bir farkla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un önüne geçti. Ekrem İmamoğlu 1 puan farkla önde. Ama bu seçimin ana aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı daha İstanbul'da sahaya çıkmadı. Sayın Erdoğan'ın son haftaları İstanbul'a ayırdığını görüyoruz.

"YRP VE DEM PARTİ CEPLERİNDEN OY ALIYOR"

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin Kurum ve İmamoğlu'ndan oy aldığını belirten Kulat, "DEM Partisi, İstanbul'da Ekrem Bey'in cebinden oy alıyor. Yeniden Refah Partisi ise Murat Bey'in cebinden oy aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

"DEM-CHP İTTİFAKI SONUÇLARA YANSIMIYOR"

DEM Parti ve CHP arasındaki iş birliğinin İstanbul özelinde sonuçlara yansımadığını söyleyen Kulat, "DEM Parti ve CHP arasındaki iş birliği seçmeni çok etkilemiyor. Çünkü bazı etkiler bu konuyu tartışmaya açmıyor. Genel seçimlerde 'terörle muhalefet arasındaki iltisak' algısı bir yere kadar etkili değildi ama son haftalarda etkili oldu." dedi.

SÜTÇÜ VE ÇORBACI ELEŞTİRİLERİ TERS TEPİYOR

Bazı trollerin İmamoğlu'na 'sütçü' Mansur Yavaş'a ise 'çorbacı' eleştirilerinin seçmende ters etki yaptığını belirten Kulat, "Bu ifadeler, özellikle alt gelir grubunun tepesini attırıyor. Bu taban bakıldığında AK Parti seçmeni oluyor. Alt gelir gruplarının AK Partiliği daha yüksek. Geçmiş dönemde muhalefet 'makarnacı, kömürcü' diyordu, şimdi ise tam tersi oldu." dedi.