Sosyal medyada 'kara para' alarmı! Yatırım tavsiyesiyle köşeyi dönüyorlar

GAMZE ERDOĞAN - Sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı yapan kişiler vatandaşları mağdur ediyor. Bu hesaplardan birinden yatırım tavsiyesi alan bir vatandaş, aldığı hizmetten memnun kalmadığını, binlerce lirasının boşa gittiğini, sözde uzmanın ise elde ettiği gelirle İstanbul’da lüks semtlerden onlarca daire aldığını iddia etti.

Vergi ödemeden gelir elde eden bu hesapların ciddi bir kara para zemini oluşturduğunu söyleyen hukukçu Mert Sezgin, konuyu gazetemize değerlendirdi. Sezgin “Sosyal medyadan kazanç elde eden herkes ister reklam geliri alsın, ister ücret karşılığı danışmanlık yapsın, ister takipçilerden IBAN’a para toplasın, vergi mükellefi olmak zorunda. Yani resmî olarak gelirini beyan etmeli ve vergi levhası açtırmalı” dedi.

NASIL ŞİKAYET EDİLEBİLİR?

Sezgin, vatandaşların bu konuda şikâyet mekanizmalarını kullanabileceğini belirterek şunları kaydetti:

Vatandaş sosyal medya üzerinden vergi levhası olmadan kazanç elde eden birini tespit ettiğinde, doğrudan Vergi İhbar Hattı üzerinden bildirim yapabilir. Ayrıca CİMER’e başvuru da mümkündür ancak en hızlı yol, doğrudan vergi dairesi veya Gelir İdaresinin resmî kanallarıdır. Bu şekilde yapılan ihbarlar gizli tutulur ve inceleme süreci başlatılır. Elinizde dekont varsa bunu da iletmeniz faydalı olacaktır. Dekont üzerinde yer alan IBAN bilgisi üzerinden gerekli incelemeler yapılabilir. Yani ‘karşı tarafın vergi levhası ya da adresi elimde yok’ demeniz fark etmez; devlet IBAN üzerinden araştırma yaparak sorumluları tespit edebilir.

ASIL SORUN DENETİM YETERSİZLİĞİ

Türkiye’de vergi suçlarına yönelik cezalar kâğıt üzerinde ağır görünse de, asıl problemin denetimin yetersizliği olduğunu söyleyen Sezgin “Bugün denetim oranı yüzde 1 seviyesinde kalıyor; bu da cezaların caydırıcılığını ciddi şekilde zayıflatıyor. Oysa yapay zekâ ile bu tablo kökten değişebilir. Düşünün; binlerce müfettişin aylarca tarayarak ulaşabileceği milyonlarca işlem, yapay zekâ tarafından birkaç gün içinde filtrelenip analiz edilebilir. Belirli bir tutarın üzerindeki para hareketleri anında raporlanır, şüpheli işlemler otomatik işaretlenir ve denetim birimleri sadece bu odak noktalara yönelir. Bu yöntem, hem hız hem maliyet açısından tam anlamıyla bir devrim olur” dedi.