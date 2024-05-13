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Taksiden inerken araba çarptı! Dehşet anı kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne’de feci kaza! Taksiden inen sürücüye yanından geçen araba çarptı. Kaza güvenlik kamerasına tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Edirne’de Şükrü Paşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Gölet Taksi durağında yaşandı. Batuhan Geridönmez idaresindeki ticari taksi çalıştığı durağın önüne gelerek kapıyı açıp indiği esnada kendisine arkadan hızla gelen bir otomobil çarptı.

Taksiden inerken araba çarptı! Dehşet anı kamerada - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi sürücüsü Geridönmez, iki otomobilin arasında kalarak yaralandı.

Taksiden inerken araba çarptı! Dehşet anı kamerada - 2. Resim

ÇARPTI, KAÇTI!

Taksiciye çarpan otomobil ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise taksi durağın güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksiden inerken araba çarptı! Dehşet anı kamerada - 3. Resim

YARALANAN TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Batuhan Geridönmez daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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