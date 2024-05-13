Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 23.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde yaşandı.
ASKER EĞLENCESİNDE KAN AKTI
Asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olay silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silah ateşlendi, 3 kişi bıçaklandı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.
POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE
Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı