Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 04:26 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 04:45 - Güncelleme:

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Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.