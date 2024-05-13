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Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de asker eğlencesinde silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, ilk bilgilere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde yaşandı.

Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var - 1. Resim

ASKER EĞLENCESİNDE KAN AKTI

Asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olay silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Silah ateşlendi, 3 kişi bıçaklandı.

Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var - 2. Resim

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. 

Asker eğlencesinde kan aktı! Yaralılar var - 3. Resim

POLİS KAÇAN ZANLILARIN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri caddede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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