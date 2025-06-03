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Talimatı Mansur Yavaş verdi! Önce Üsküdar sonra Ankara... 'Türk Dünyası'na sırtlarını döndüler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Talimatı Mansur Yavaş verdi! Önce Üsküdar sonra Ankara... &#039;Türk Dünyası&#039;na sırtlarını döndüler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti ve MHP’nin karşı çıkmasına rağmen, milliyetçi kimliğiyle bilinen Mansur Yavaş’ın talimatıyla diğer partiler “kabul” oyu verdi. ABB, Türk Devletleri Belediyeler Birliği’nden ayrıldı.

CHP’li Sinem Dedetaş yönetimindeki İstanbul Üsküdar Belediyesi’nin skandal bir kararla 30 yıldır üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrılmasının yankıları sürerken benzer bir kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de aldığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, alınan karara tepki gösterdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, MHP ve BBP’li üyelerin ret oyuna rağmen, Mansur Yavaşın talimatı, CHP’li üyelerin kabul oylarıyla, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğini sonlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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