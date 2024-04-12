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Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tarihi yarımada yine insan seline uğradı. Adım atacak yerin kalmadığı bölgede vatandaşlar camide namaz dahi kılamadı. 

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbullu ulaşımın ücretsiz olmasının da etkisiyle sokaklara çıktı. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini görmek isteyenlerin ise ilk tercihi tarihi yarımada oldu. 

Yarımadaya sadece İstanbullu değil şehir dışından gelenler de akın etti. Tatili fırsat bilerek sabah erken saatlerden itibaren Sultanahmet'e gelenler, aldıkları mısır, simit ve kestanelerle banklarda ve çimlerde oturarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı ziyaretçiler cep telefonuyla özçekim yaptı, bazıları ise Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahamet Camisi'nin önünde fotoğraf çektirdi.

Cuma namazı için de vatandaşların bu camileri tercih etmesi ve kafilelerle gezen yabancı turistler nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN TERCİHİ YARIMADA

Ailesiyle bayram tatili için Kocaeli'den tarihi yarımadaya gelen İbrahim Ethem Akpınar, Ayasofya'ya ilk kez gezme fırsatı bulduğunu belirterek, bayram nedeniyle çok yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kocaeli'den gelen Ömer Bülbül, "Kültürel gezi yapıyoruz. Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istedik ama çok yoğunluk olduğu için Sultanahmet'te kılalım dedik. İnşallah yetişiriz. Bayramda bu kadar yoğun olmaz diye düşünüyorduk. Maalesef yoğunmuş." dedi.

Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar - 1. Resim

Trabzon'dan gelen yakınlarına tarihi mekanları gezdiren Zeynep Nalcı, "İslam dini, bütün dinleri birleştiriyor. Tüm insanlar buraya yeni yerler gezmeye geliyor. Biz de çocuklarla geldik, gideceğimiz noktalar ücretsiz bu da vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan bayram tatili için geldiklerini anlatan Züleyha Altun, "Ayasofya'yı gezmeye geldik ama çok kalabalık, nasıl gezeceğimizi düşünüyoruz. Ayasofya'yı Sultanahmet'i gezeceğiz." diye konuştu.

Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar - 2. Resim

Bayramın ilk günü Eminönü ve diğer noktaları gezdiğini kaydeden Doğukan Sönmez de bugün de annesi ve kardeşiyle Sultanahmet ve Ayasofya'yı gezeceğini söyledi.

"CAMİYE GİREMİYORUZ"

Gaziantep'te yaşadığını ve ailesiyle 20 yıl sonra İstanbul'a geldiğini aktaran Mehmet Şahin, şunları kaydetti:

Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar - 3. Resim

Sultanahmet'i, Adalar'ı gezdik. 20 yıl önce gelmiştim ama o zaman bu kadar kalabalık değildi. Bayram nedeniyle mi cuma nedeniyle mi bu kadar kalabalık bilmiyorum. O zaman camiye de girmiştik, namazımızı kılmıştık, türbeleri ziyaret etmiştik. Şimdi giremiyoruz.

Tarihi yarımadada adım atacak yer yok! Camilerde namaz bile kılamadılar - 4. Resim

Gaziantep'ten geldiklerini belirten Fatma Şahin, "Eminönü'ne gittik, Sultanahmet'te namaz kılmak kısmet olmadı, başka zaman inşallah" diyerek bayramın güzel geçtiğini ifade etti.

Şahin, toplu taşımanın ücretsiz olmasının da gezmelerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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