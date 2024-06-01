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Tatil için kiralanan villada şüpheli ölüm

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatil için kiralanan villada şüpheli ölüm
Sapanca, Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir villaya hafta sonu tatili için gelen dört arkadaştan biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki Yücel Erkalmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan bir villada T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış (38) Kocaeli’den tatil için Sapanca’ya gelerek villa kiraladı.

FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Burada alkol aldıkları iddia edilen dört arkadaştan Yücel Erkalmış isimli kişi fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkalmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tatil için kiralanan villada şüpheli ölüm - 1. Resim

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

Yücel Erkalmış’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Erkalmış’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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