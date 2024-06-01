Tatil için kiralanan villada şüpheli ölüm

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir villaya hafta sonu tatili için gelen dört arkadaştan biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki Yücel Erkalmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan bir villada T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış (38) Kocaeli’den tatil için Sapanca’ya gelerek villa kiraladı.

FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Burada alkol aldıkları iddia edilen dört arkadaştan Yücel Erkalmış isimli kişi fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkalmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

Yücel Erkalmış’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Erkalmış’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.