Tatilciler İzmir Selçuk sahillerini çöplüğe çevirdi! Temizlik ekipleri seferber oldu

Kurban Bayramı nedeniyle 9 güne çıkan izni fırsat bilip tatile gidenlerin çoğu, arkalarında çöplük bırakıp döndü. İzmir Selçuk'ta belediye ekipleri sahillerdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu.

İzmir Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatilini otel bölgelerin yoğun olduğu plajlarda geçiren misafirlerin rahat edebilmeleri ve daha temiz bir kent için bayram süresince planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

BAYRAM TATİLİNDE ÇEVREYİ KİRLETİP GİTTİLER

Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca yaşanan yoğunluk nedeniyle sahillerde meydana gelen çöp yığınlarını toplamak için ekstra mesai yaptı.

Özellikle Pamucak ve Pananos sahilleri ile Zeytinköy'de bulunan Kazangöl'de tatilcilerin artan sayısıyla birlikte çöp miktarında da gözle görülür bir artış yaşandı.

Bayram tatili boyunca, Selçuk'ta günlük olarak toplanan çöp miktarı yaklaşık 60 tondan, 150 tona çıktı. Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu artışı karşılayabilmek için sahil boyunca temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

"ÇEVREYE DUYARLI OLUN" ÇAĞRISI

Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bayram süresince yaşanan yoğunluktan dolayı sahillerde toplanan çöp miktarında ciddi bir artış yaşandı. Bu nedenle ekiplerimiz, sahillerimizi temiz tutmak için gece gündüz demeden çalıştı. Ancak, vatandaşlarımızdan da çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" denildi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de, "Efes Selçuk'un doğal güzelliklerini korumak ve halkımızın temiz bir çevrede tatil yapmasını sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu nedenle temizlik ekiplerimiz, bayram tatili boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisindeydi. Halkımızın ve misafirlerimizin temiz bir ortamda tatillerini yapmaları için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.