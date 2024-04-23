TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima'ya devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima'ya devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. TBMM'de çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Aysima Arslan'a devretti. Arslan yaptığı konuşma ile duygulandırdı.

"SEVGİLİ ÇOCULAR MECLİSİMİZE ŞEREF VERDİNİZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu"nun açılışını, "Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz." diyerek yaptı.

Kurtulmuş'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum."

"OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLMİŞTİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk özel oturumu başkanlık divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu. Önergeye "hayır" oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere neden oldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, esprili şekilde önergenin oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

KOLTUĞUNU 12 YAŞINDAKİ AYSİMA'YA DEVRETTİ

Kabul edilen önerge doğrultusunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

"AZİZ MİLLETİMİZİN NİCE GENÇLERİ ÜLKEMİZİN UZAY MACERASINI SÜRDÜRECEK"

Aysima Arslan, konuşmasında, bu anlamlı günün, tüm millet ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu.

Bugünün, TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu dile getiren Arslan, "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü TBMM'yi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun." diye konuştu.

Arslan, bugünün, bağımsızlığın, hürriyetin ve çocukların bayramı olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aysima Arslan, milli egemenlik bilinciyle dopdolu oldukları bugünü, çocuklara bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükranlarını, Türkiye'ye olan sevgileri, çalışkanlıkları ve yüksek hedeflere odaklanışlarıyla göstereceklerini söyledi. Arslan, "Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, onun aziz Meclisi'nin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak, her Türk evladının görevidir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştirildiğini de anımsatan Arslan, bu adımın, geleceğin teminatı olan çocukların hayallerini, uzayın sonsuz derinliklerine kadar taşıyabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu fırsatı sunanlara, ülke çocukları adına minnettar olduğunu söyleyen Arslan, "Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, son olmadığına olan inancım da tamdır. Aziz milletimizin nice gençleri devletimizin açtığı bu ufukta ülkemizin uzay macerasını sürdürecektir. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim." sözlerini sarf etti.

Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm millete ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Çocuk özel oturumunda, Ekrem Çınarel, Öyküsu Yılmaz, Bengisu Yıldız ve Osman Eymen Karaoğulları kürsüden konuştular.

Aysima Arslan, daha sonra TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Arslan, bildiri metninin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclisin resmi internet sitesinde yer alacağını vurguladı. Arslan daha sonra çocuk özel oturumunu kapattı.

Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi.